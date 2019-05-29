«Работай больше, сдохни раньше»: «Людоедские» слова министра экономики россияне назвали заявлением об уходе

Сегодня, 15:14

После возмущённой реакции на своё выступление Максим Орешкин попытался оправдаться, заявив, что его не поняли и переврали.

Отклики на «людоедские», по выражению Геннадия Зюганова, слова министра, звучат не менее острее, чем на пресловутые «прожить на макарошках», «рожать не просили» и «денег нет, но вы держитесь». Россияне в соцсетях назвали речь министра экономики своеобразным признанием собственной профнепригодности и заявлением об уходе с занимаемой должности, намекая на авторов более ранних высказываний.

Напомним, на Столыпинском экономическом форуме Орешкин уверял о необходимости снизить потребление и отказаться от политики социального государства. В качестве примера, министр привёл Китай, где подобные меры привели к экономическому скачку. В качестве «вишенки на торте» Максим Станиславович в своей речи предложил россиянам трудиться ещё больше и усерднее за ту же зарплату. Лишь в этом случае, по его убеждению, начнётся рост экономики.

По мнению комментаторов в соцсетях, в этом и состоит принцип действия так называемого «Окна Овертона», когда спорное, а, подчас, циничное или, выходящее за пределы морали мнение, становится поводом для горячей полемики, а с течением времени остаётся на слуху и звучит не более, чем рядовое суждение в числе прочих. Очень часто, автор подобных высказываний уверяет, что его неправильно поняли и он имел ввиду другое. Министр со своим заявлением не стал исключением в этом ряду.

Россияне полагают, что навязываемый, казавшийся ранее фантастическим, принцип «работай дольше, сдохни раньше» вскоре, под громкими лозунгами, станет вполне заурядным и очередное повышение пенсионного возраста уже мало кого удивит.

Уже сейчас, по данным РАНХиГС, почти 2/3 российских семей живут если не за чертой бедности, то уже очень близко к этому. Кредиты, взятые жителями страны, уже не идут приобретение излишеств, а тратятся на самое необходимое – лечение, пропитание и поддержку сносных жилищных условий. В этой связи, граждане России не готовы жертвовать удручающим настоящим ради призрачного будущего, к которому призывает Орешкин.