Граждане Украины недовольны условиями поездок в Крым, и просят Зеленского вернуть прямые поезда

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Поездки на отдых в маршрутках с пересадками, это не отдых, а издевательство, говорится в петиции, размещенной на сайте Президента Украины.

По мнению автора, отмена прямого сообщения была политическим решение власти воров-русофобов, а страдают простые граждане, которые сами вправе выбирать, кто им друг.

Кроме того, на сайте появилась петиция с просьбой вернуть и авиасообщения между Украиной и Россией, что существенно удешевит поездки граждан страны.

Власти Украины отменили прямые поезда в Крым в 2014 году. По сегодняшний день конечная остановка поездов находится за десять километров от границы Украины и Республики Крым. Авиасообщение прекратилось в конце 2015 года, когда киевская власть запретила полеты российских авиаперевозчиков над территорией Украины. В свою очередь, Россия ввела зеркальные санкции.

До 2014 года железнодорожное сообщение между городами Украины и Крымом, было очень оживленным, особенно в период летних отпусков. Прямые поезда ходили практически из всех областных центров, в летнее время добавлялись составы и прицепные вагоны. Большая часть населения Украины по-прежнему предпочитает отдых в Крыму, поэтому появление обращения к Зеленскому вполне понятно.