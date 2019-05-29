Эффект чёрных очков: В низком рейтинге Путина оказались виноваты грустные россияне

Сегодня, 11:37

Жителей страны огорчает то, что после острой фазы кризиса жизнь у них не пошла вверх. Винят они почему-то в этом президента.

Как сообщает глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, на сегодняшний день возглавляемое им ведомство замечает, что президент России Владимир Путин, согласно народным опросам, обладает довольно низким рейтингом. Установить предположительную причину ведомству также удалось. Как оказалось, виной всему грустные россияне. Именно они тянут рейтинг российского президента на дно. На данный момент он достиг абсолютного минимума за последние 13 лет.

Прежде всего, Владимира Владимировича они почему-то обвиняют в том, что после выхода из острой стадии кризиса не стали сразу же жить лучше. По мнению представителей ВЦИОМ, это следует называть «эффект чёрных очков». Федоров утверждает, что для россиян фраза «жить стало лучше» означает как намек на непосредственный рост доходов. Если же этого не происходит, то они тут же начинают искать виноватых. Руководство страны им кажется обвинять правильно. Россиян «сильно напрягает» то, что уже который год они не могут реально начать увеличивать свои доходы.

Эта причина одна из многих, по которой россияне повально становятся грустными. Прежде всего, им хочется знать ответы на вопросы, когда же начнется ожидаемый рост доходов и начнется ли вообще. Не стоит забывать и о таких показателях, как пенсионная реформа. Они пошатнули уверенность россиян в руководстве на новом уровне. Неустанно поджидают хоть сколько недовольных россиян отечественные оппозиционеры, которые также неустанно раскручивают ситуацию в свою пользу.