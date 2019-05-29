Кравчук: Возвращение Саакашвили гражданства – момент справедливости и достоинства

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Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал причину возвращения украинского гражданства бывшему президенту Грузии.

Саакашвили больше не лицо без гражданства, а снова гражданин Украины. Бывший губернатор Одесской области возвращается в Украину 29 мая. Соответствующий указ был подписан Владимиром Зеленским 28 мая.

Я не думаю, что возвращение Саакашвили связано с получением государственной должности в Украине, выразил свои сомнения Кравчук. Действия Зеленского продиктованы исключительно желанием восстановить справедливость и достоинство, отметил он. Принимая решение, Порошенко руководствовался личными мотивами, поэтому настолько быстро лишил гражданства, насколько быстро в свое время и предоставил его.

В июне 2017 года экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области был лишен украинского гражданства. Формально, причиной для лишения гражданства стало то, что бывший грузинский президент указал якобы недостоверную информацию в личных данных при его получении. В свою очередь Саакашвили обвинил Порошенко в попытке обменять Крым на членство в НАТО.

Саакашвили не признал законным решение о лишении его гражданства, и в сентябре 2017 года вернулся в Украину. Не признали и многие украинские политики. Прорваться через границу ему помогла Юлия Тимошенко при помощи большого количества сторонников. Но вскоре, по обвинению в незаконном пересечении границы задержан СБУ, и в феврале 2018 года депортирован. Проживал последнее время в Нидерландах, на родине своей супруги. Власти европейских стран не препятствовали его свободному перемещению.

Саакашвили неоднократно заявлял, что вернется в Украину после избрания нового президента.