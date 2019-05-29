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В студии «60 минут» разразился скандал, который закончился тем, что один из оппонентов покинул помещение.

Два политолога устроили скандал в прямом эфире на шоу у Скабеевой и Попова на канале «Россия 1». Так, российский политолог Николай Платошкин и украинский политолог Александр Семченко оказались по разные стороны «баррикад» в оценке вопроса возвращения Саакашвили на Украину. Удивительно, но именно российский политолог Платошкин заявил, что решение вернуть Саакашвили на Украину было хорошим. Украинский же представитель политологии Семченко не согласился с этим утверждением.

Тема оказалась острой для обеих сторон, что было понятно из выражений и высказываний, которыми бросались политологи. Николай Платошкин считает, что там где Саакашвили - «там хайп и бардак», и считает, что «это здорово». Также он добавил, что желает Украине только плохого, и никак не добра. Видимо, такое мнение Александра Семченко не устроило, на что он коротко парировал слова Платошкин, назвав его «конченым идиотом». После такого недружественного обзывательства, Платошкин с оскорбленными чувствами покинул студию. Чтобы успокоить одного из украинских участников шоу, Скабеевой даже пришлось сказать, чтобы тот не «подхрюкивал». Намёк ли?

Такая реакция украинского политолога говорит о том, что на Украине не охотно ждут Саакашвили, поскольку тот действительно зарекомендовал себя как шут. А при его губернаторстве Одесской области было сделано аж ничего для жителей, и достаточно для себя и своих карманов. Без ответа остаются вопрос о том, для какой цели Зеленский возвращает Мишико в страну. Неужели Юлия Тимошенко замолвила словечко за старого друга. Сговор и подковерные игры?