США обвиняют РФ в эскалации конфликта в Сирии

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В адрес России опять посыпались обвинения в бомбёжке мирных жителей.

На протяжении всего периода вмешательства РФ в конфликт в Сирии на ВКС России сыпались безосновательные обвинения в бомбардировке мирных жителей и нанесении ударов по гражданским объектам. Если какие-то доказательства и предъявляются, то быстро становится понятно, что они фальсифицированы.

Министерство Обороны РФ в начале мая предупредило о готовящейся провокации боевиков с применением химического оружия, не удивительно, что после этого атака все же состоялась, что тут же послужило поводом для США обвинить правительственные войска в использовании этого оружия против «невинных» оппозиционеров.

Понимая что война за Сирию проиграна, Пентагон пытается хоть как насолить одержавшим победу правительственным силам и РФ, через СМИ пускаются в большом количестве слухи о их «зверствах», которые не находят никакого реального подтверждения. Однако, это не мешает доверчивым жителям США называть Президента Башара Асада «тираном» и «убийцей» и призывать к его свержению.