«Благотворительность - новая нефть»: Симоньян приобщилась к «культу благих дел» - мнение

Сегодня, 20:06

В Госдуме уже обосновалась представительница «модного» течения и даже рассказала о мечтах, чтобы в квитанциях ЖКХ появилась строка о добровольном пожертвовании.

Маргарита Симоньян в своих соцсетях опубликовала душераздирающую историю одного мальчика, у которого умерла мама, а органы опеки не хотели передавать ребенка в руки соседки, как просила и сама умирающая, и тетя Валя (та самая соседка), и сам мальчик. Ведь женщина заменила ему маму. И Симоньян решила подключить свои «связи», чтобы помочь этой семье. Однако, не все прониклись историей знаменитого главного редактора.

В Сети появилось мнение, что Симоньян просто приобщилась к «культу благих дел», ведь сейчас «благотворительность – новая нефть» и при этом последовала критика госстроя, который якобы и приводит к подобному положению дел. Также стоит отметить, что в Госдуме появилась женщина, которая представляет интересы благотворительности и поделилась мечтами о том, когда же в квитанциях ЖКХ появится строка о добровольном взносе в пользу «благого дела». Пользователи сомневаются в искренности предложения и боятся, что их финансы уйдут «не туда», но это уже совсем другой вопрос.

Искренне жаль, что граждане так воспринимают попытку влиятельного человека помочь кому-то с помощью своих больших возможностей и попытаться осветить проблему. Но, с другой стороны, значит имидж у власти такой, что все воспринимается в штыки и это уже тоже совершенно ненормально.