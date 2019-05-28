След Кадырова? Глава Чечни мог повлиять на решение Шойгу сотрудничать с Тимати

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От рэпера до кутюрье «Армии России» всего один шаг, а точнее, звонок, как показал Тимур Юнусов.

Модная коллаборация рэпера Тимати и «Армии России» под руководством Сергея Шойгу моментально вызвала в обществе массу вопросов. Однако, один из главных, по какой-то причине, игнорируется. В первую очередь, следует поинтересоваться, что же заставило главу Министерства обороны пойти на сотрудничество с человеком такой профессии и репутации, как Тимур Юнусов. В данном случае можно предположить, что в определенный момент, когда такая идея постигла светлую голову рэпера, он обратился к Рамзану Кадырову, главе Чечни, и мог попросить помощь в налаживании связей с Шойгу.

Факт того, что не проводилось никакого конкурса на место дизайнера «Армии России» говорит, на самом деле, о многом. Как признался сам Тимати, перед началом показа его коллекции, дело было всего лишь в его просьбе в адрес Минобороны, что явно не подпадает под описание того, как должны приниматься подобные решения.

Еще с момента назначения Шойгу министром обороны в 2012 году, Рамзан Кадыров это всячески поддерживал, описывая политика в самых лучших красках. Его слова о том, что Путиным был сделан «исключительно правильный выбор». С тех пор со стороны Кадырова были слышны исключительно положительные отзывы в сторону Шойгу. Не пропускал он ни одного дня рождения, с которым не поздравил бы Сергея Кужугетовича. В таком случае, складывается вполне резонный вопрос, могло ли это каким-то образом отразиться на решении «Армии России» делать совместную коллекцию с Тимати, который, по стечению обстоятельств, является одним из лучших друзей не из политики Рамзана Кадырова. Мог ли глава Чечни оставить в этом какой-то след, к примеру, позвонив Шойгу и лично попросив за рэпера? Вполне вероятно, учитывая то, что никакого конкурса никто объявлять не стал.

В окончание хотелось бы напомнить, что однажды Шойгу противостоял журналистам, говоря, что освещение чрезвычайных происшествий – «это не шоу-бизнес». Теперь же он министр заставляет сомневаться в своих словах.