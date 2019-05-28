Зашевелил «седалищем»: Жириновский взялся за квартирный вопрос многодетных россиян

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Разгромная критика повлияла на политика и тут же нанесла ему новый удар. Люди не хотят прозябать в провинции по совету вождя ЛДПР, а кто-то и вовсе считает материнский капитал бессмысленным.

После того, как на Владимира Жириновского обрушился праведный гнев сограждан, он начал выдвигать по-настоящему интересные законы. Так, Жириновский взялся за квартирный вопрос многодетных россиян. В своем Twitter глава ЛДПР похвастался, что стал соавтором закона о дополнительных выплатах многодетных матерям. Если россиянка родит третьего ребенка или больше, то вместе с основным капиталом 450 тыс. рублей получит доплату такого же размера.

Жириновский убежден в целесообразности инициативы, ведь за 900 тыс. рублей можно купить жилье в провинции, так считает депутат. На первый взгляд похвальная инициатива все равно не вызвала у подписчиков Жириновского энтузиазм. Россияне не в восторге от перспективы жить с тремя детьми вдали от цивилизации, где «хромает» медицина, образование и трудоустройство. Кроме того, даже за 900 тыс. в российской провинции трудно рассчитывать на квартиру, считают люди.

Некоторые и вовсе усомнились в необходимости материнского капитала. По мнению людей, нет смысла платить россиянкам только за роды, ведь качество самой жизни в РФ оставляет лучшего. Даже 900 тыс. рублей, о которых говорит Жириновский, не помогут родить здорового малыша. Привлечет такая большая сумма только неблагополучные семьи, которых заботит не демография, а деньги на счету.

Возможно, лидер ЛДПР зашевелил «седалищем», как шутят в сети, из-за большого потока критики в свой адрес. В последнее время Жириновского ругают, на чем свет стоит буквально за каждый шаг. Россияне высмеяли политика за путешествие на агитпоезде по Тульской области. Там вождь ЛДПР поговорил, в который раз обо всех насущных проблемах граждан. Но решение их стоит на месте, как и раньше.