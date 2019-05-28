Конкурент Зеленского? Галустян попал в базу скандального «Миротворца»

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Известного комика обвиняют в поддержке Владимира Путина. Вероятно, авторы наивно ждали, что российский актер поддержит на политическом поприще своего коллегу Владимира Зеленского.

Михаил Галустян попал в базу скандального «Миротворца». Один из самых успешных российских комиков не угодил владельцам ресурса тем, что поддерживает президента Владимира Путина. В так называемом «компромате» на Галустяна сказано, что он целенаправленно нарушил государственную границу Украины. Вероятно, речь идет о ее поездках в Крым. Дела Галустяна в Крыму обозвали «незаконной коммерческой деятельностью». Анкета комика расположилась в разделе с грозным названием «Чистилище».

Больше всего Михаилу Галустяну досталось от скандального «Миротворца» за членство в штабе «Юнармии», военно-патриотического движения, в которое Галустян вступил в 2016 году. Комедийный актер поддержал кандидатуру Владимира Путина на новый президентский срок в прошлом году, присоединившись к движению Putin Team. Для волонтеров «Миротворца» это стало «последней каплей».

Неужели для Украины Галустян – конкурент Зеленского? Как известно, «Миротворец» создавался преданными сторонниками Порошенко и его политики. Увидев на выборах мнение своих сограждан о «шоколадном» олигархе, владельцы сайта, вероятно, испугались, что на президентское кресло в Украине может претендовать любой комик постсоветского пространства. Чтобы обезопасить страну от засилья юмористов у власти, Галустяна быстренько «прикрыли».

Более адекватного объяснения внесению Галустяна в базу «Миротворца» нет. Украинским радикалам показалось возмутительным, что российский актер поддерживает российского президента. Такими темпами на «Миротворце» появится весь «ComedyClub» в полном составе.