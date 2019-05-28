Наезд на Лаврова? Жириновский набросился на МИД РФ и может потребовать отдать министерство ЛДПР

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В эффективности работы возглавляемого Сергеем Лавровым ведомства усомнился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в последнее время активно взялся за внешнюю политику России.

Когда-то Владимир Вольфович Жириновский мечтал стать большим дипломатом. В бытность студентом МГУ будущий лидер ЛДПР даже проходил практику в турецком посольстве, но после ареста местной полицией на дипломатической карьере был поставлен крест. В то же время, уже будучи серьёзным политиком в России, в середине 90-х и начале 2000-х Жириновский активно «гастролировал» за рубежом, в дружественных РФ странах, где активно представлял как российскую политику, так и российский бизнес.

Вполне вероятно, мечты юности быть успешным переговорщиком тогда не покидали лидер ЛДПР. Может быть, не лишился Жириновский их и сейчас, поскольку можно предположить, что уже скоро Владимир Вольфович может потребовать отдать ему в ведение министерство иностранных дел.

Так, в последнее время политик всё больше и больше углубляется во внешнюю политику. Он критикует Китай, заискивает перед Ким Чен Ыном, грозит Украине и даёт советы руководству России. Вполне очевидно, что Жириновский сам не прочь поучаствовать в международной геополитике, как это было ранее, но возможностей таких у него нет. Не исключено, что именно поэтому лидер ЛДПР сегодня набросился на МИД РФ в своём Telegram-канале.

В частности, Жириновский «разнёс» ведомство Сергея Лаврова за медлительность при рассмотрении предложений от ЛДПР. Конкретно – политика возмутило отсутствие реакции на проект постановления о непризнании выборов в Украине. Владимир Вольфович ранее поддерживал кандидата Зеленского и заявлял, что признает выборы лишь в случае его победы, но после того, как он стал президентом, резко изменил решение.

В качестве примера последствий медлительности дипломатов Лаврова, Жириновский привёл случай, когда законопроект о денонсации договора о дружбе с Украиной не был расторгнут Москвой по предложению ЛДПР. В итоге президент Украины Пётр Порошенко сам «порвал его перед всем миром»

Дипломаты опять запаздывают. В МИД с начала весны лежит наш проект постановления Госдумы о непризнании выборов на Украине. Точно так же «лежал» на рассмотрении наш законопроект о денонсации договора о дружбе с Украиной до тех пор, пока Порошенко не порвал его перед всем миром... Нельзя в современном мире запаздывать.

Заявление Жириновского вполне можно трактовать как выпад, «наезд» на Лаврова. Политик не намекает, а практически прямо говорит, что Сергей Викторович недостаточно эффективно выполняет свои обязанности. Другое дело, если бы МИД РФ встал под знамёна ЛДПР. Как известно, в нынешнем составе правительства партия Жириновского не имеет ни одного портфеля, что сильно расстроило Владимира Вольфовича. Если не он сам, то кто-то другой от ЛДПР мог бы занять место Сергея Лаврова и вести более грамотную, как по мнению Жириновского, внешнюю политику.

Как это скажется на связях России с рядом государств, с которыми персонально у Владимира Вольфовича сложные отношения, трудно предугадать. В любом случае становится понятно, что ЛДПР, одна из крупнейших партий в РФ, не довольна текущим положением дел и руководству страны с этим придётся что-то решать.