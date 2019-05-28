Двойные стандарты: Медведев заставляет госслужащих «давиться» российским вином - а виноградники в Тоскане?

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О качестве напитка на своем столе премьер, вероятно, уже побеспокоился, потому и вводит спорные законы в РФ.

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Медведев подписал закон относительно того, что госслужащим и государственным компаниям запрещено отныне покупать зарубежное вино. Они вынуждены будут «давиться» российским, потому как многие прекрасно знают о том, что качество производимого в родных краях хмельного напитка, по большому счету, оставляет желать лучшего. Тем не менее, о себе в этом случае премьер-министр ничего не сказал, однако вся Россия прекрасно должна припомнить расследование главного оппозиционера Алексея Навального и Фонда по борьбе с коррупцией.

В нем политик весьма подробно рассказал о том, что в итальянской Тоскане у премьер-министра Медведева имеются во владении огромная площадь с виноградниками. Покупку эту он якобы совершил еще в 2012 году и с тех пор лишь обустраивает огромное имение. Таким образом, можно предположить, что о качестве вина на своем столе премьер позаботился, а на остальных ему, как оказалось, наплевать.

Вероятно, Дмитрий Анатольевич на всю страну показывает двойные стандарты своей политики. С одной стороны имеются громкие речи о необходимости поддерживать российских производителей и отечественную экономику, с другой – вероятный процветающий бизнес далеко за границами России. Естественно, в официальном поле Дмитрий Медведев неоднократно открещивался от того, что виноградники принадлежат ему, однако доказательства Навального пришлись несколько лет назад по вкусу многим россиянам, которые выходили на площади в его поддержку и выступали против премьера.