«Хватит трындеть!» - Россияне подстегивают Жириновского объявить недоверие Медведеву

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Политик говорит об одних и тех же проблемах 30 лет, но жалобы остаются только в Twitter, негодуют россияне.

Россияне подстегивают Жириновского объявить недоверие Медведеву. Так они отреагировали на «пустословие» либерал-демократа, которым он рассыпается в своем Twitter. Вождь ЛДПР похвастался путешествием на агитационном поезде по Тульской области и опечалился проблемами местных жителей.

Безработица, на которую Жириновскому пожаловались в Туле, политик предлагает победить «инновационными» методами: развитием производства и поддержкой бизнеса. После таких «свежих» идей граждане РФ не выдержали и отправили Жириновского к коллегам, в руках которых и сосредоточено решение проблемы безработицы.

«Об этом говорите главе правительства или выразите ему недоверие» - предлагает россиянин.

А ведь сдвинуться с мертвой точки действительно реально. Владимир Жириновский и его партия занимают далеко не последнее место в Госдуме, имеют полное право на критику и выдвижение полезных законопроектов. ЛДПР явно стремится потеснить «Единую Россию», расселяя своих губернаторов по разным регионам страны. Почему же Жириновский не потеснит Медведева с поста главы правительства? Вместо этого политик просто разъезжает по стране, слушает обо всех бедах россиян, а воз и ныне там. «Хватит трындеть!» - отвечают Жириновскому взбешенные россияне.

К слову, поводов для недоверия Дмитрию Медведеву с годами становится только больше. Чего только стоит недавний «разбор полетов» по выполнению нацпроектов Путина. Медведев отчитался в том, как «хромает» выполнение президентских поручений. Однако за безделье чиновников отвечает в первую очередь глава правительства – Медведев. Поднятие Жириновским вопроса о профпригодности премьера могло бы расшевелить депутатов. Может, им стоит напомнить о безработице, ведь на агитпоездах по регионам они не путешествуют.

Вероятно, Жириновский боится поднимать шум. Сейчас он подогревает электорат агитационными поездками – заранее готовится к выборам в Госдуму в 2021 году. Возмущение Медведевым может дорого стоить имиджу Жириновского. Гораздо проще «отвести душу» в Twitter.