Сегодня, 09:05

Мягкая риторика в отношении РФ помогла Гитанасу Науседа сесть в президентское кресло, а теперь можно и «переобуться».

Новый президент Литвы открестился от России ради «украинских партнеров». Гитанас Науседа высказал сомнения, что в будущем отношения между Литвой и Россией претерпят изменения. Основным аргументом стала, конечно же, Украина. Науседа дал понять, что будет поддерживать антироссийские настроения, пока ситуация в Украине нестабильна. Новый президент предпочел не учитывать, по какой именно причина эта нестабильность возникла.

Беларусь тоже попала в этот водоворот. Новый президент Литвы сообщил, что отношения и с Россией, и с Беларусью будут зависеть от «агрессии» в отношении Украины. Науседа подчеркнул, что «не может с этим смириться».

«Переобувание» Гитанаса Науседа и особое упоминание «украинских партнеров» сразу же после выборов наталкивает на определенные выводы. Неужели получил нагоняй от США? Вашингтону могла не понравиться та риторика, которую Науседа допустил во время президентской гонки. Чтобы отличаться от своего оппонента Даля Грибаускайте, Науседа выступал против «жесткой риторики» в отношении РФ. Он признавал, что полностью откреститься от России в сфере культуры, экономики и дипломатии невозможно.

Однако теперь, когда должность уже в кармане, Гитанас Науседа заговорил как по шпаргалке из США. Вероятно, неспособность Киева решить собственные внутренние проблемы будет продолжать отдалять Россию от крепких взаимоотношений с европейскими странами.