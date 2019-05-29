Угроза России останется: Минск не будет пересматривать договор о Союзном государстве

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Александр Лукашенко не собирается изменять отношения с Россией в лучшую сторону.

Длящийся уже полгода затяжной конфликт Минска и Москвы наносит ущерб отношениям обеих славянских стран. В первую очередь он вызван нежеланием Белоруссии выплачивать долговые обязательства по взятым ранее у России кредитам.

Несмотря на то, что фамилия белорусского президента начинается на «Л», он сам отнюдь не Ланнистер из «Игры престолов» и считает, что по долгам платить не обязательно, а чтобы не платить по долгам Лукашенко начинает постепенно склоняться в сторону сотрудничества с странами Запада. Белорусские военные уже проводили встречу-конслуьтацию по вопросам военно-технического сотрудничества с польскими коллегами в Варшаве в марте этого года.

Теперь же, когда по мнению многих экспертов и аналитиков, единственным выходом для Белоруссии является создание настоящего Союзного государства с Россией. Однако, Минск не будет пересматривать договор о Союзном государстве, искренне считая, что Белоруссии не нужно укреплять сотрудничество с Россией, в рамках ранее взятых на себя обязательств. Об этом вчера сообщило министерство иностранных дел, в лице своего главы Владимира Макея.

К слову, именно Владимира Макея называют главным проводником прозападной политики в Белоруссии, а проекты перевода белорусского языка на латинскую графику связывают с его покровительством, так же как и ползучую белоруссизацию страны.

Союзное государство России и Белоруссии возникло в 1999 году, когда соответствующие договорённости между Александром Лукашенко и Борисом Ельциным. В рамках этих соглашений предполагалось создание единого государства, единой валютой и органами управления. На подобные соглашения Лукашенко пошёл, потому что надеялся сам встать во главе Союзного государства, конкурируя с старым и больным Борисом Ельциным.

Однако, после прихода к власти в России Владимира Путина Лукашенко понял, что не сможет выдержать конкуренции с молодым и харизматичным российским президентом. Именно с этого момента Белоруссия начала тормозить и срывать создание Союзного государства – благополучию белорусов и русских Лукашенко предпочёл личную власть.

Теперь белорусские власти будут всеми силами отбиваться от интеграции с Россией, пока жив Лукашенко и пока Лукашенко надеется сохранить свою личную власть в стране. Угроза России останется ровно до тех пор, пока Лукашенко не решит отдрейфовать от Евросоюза обратно в сторону Москвы. Но за такую переориентацию Лукашенко требует с Москвы слишком высокую цену.