Слились в поцелуе власти: Зеленский и Тимошенко делят власть на Украине

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Олигарх Игорь Коломойский решил расставить своих марионеток на политической сцене страны.

Вернувшийся не так давно на Украину скандальный олигарх Игорь Коломойский не только помог из-за границы Владимиру Зеленскому с избранием в президенты, но и принялся активно переделывать политический ландшафт Украины под себя.

В первом туре президентских выборов на Украине было три главных фаворита – бывший президент Украины Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. После того, как Порошенко ушёл в отставку, а Зеленский распустил Верховную раду Украина увидела новый политический спектакль, посвящённый тому, как Зеленский и Тимошенко делят власть на Украине.

Игорь Коломойский стремится предотвратить возможной конфликт между президентом и «железной леди» украинской политики. Основная цель Коломойского – заставить украинское правительство объявить дефолт (невозможность государства выплачивать свои долги), чтобы обесценить украинскую валюту и скупить по дешёвке все, наиболее лакомые активы украинской экономики.

Для того, чтобы украинские политики объявили дефолт своей экономики Коломойскому нужен контроль над Радой. Поэтому кроме партии Зеленского «Слуга народа» олигарх Коломойский решил поддержать партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По словам Коломойского он является давним другом Юлии Тимошенко и будет стараться делать ей дешёвую рекламу в рамках предвыборной компании в Верховную раду Украины, которая уже началась.

По всей видимости, полагают аналитики, Коломойский пообещал Тимошенко поддержку на парламентских выборах и кресло премьер-министра Украины, в обмен на то, чтобы она поддержала его планы дефолта украинской экономики.

Германский драматург Бертольд Брехт писал, что любую страсть с лёгкостью заменяет власть. Сейчас жители Украины могут наблюдать как слились в поцелуе власти Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, нежно направляемые Игорем Коломойским. Этот политический «брак» может завершиться для Украины не только дефолтом экономики, но и величайшей аферой в истории данной страны, когда заранее купленные одним олигархом политики устроят максимально законную реализацию его стремлений к приобретению контроля над экономикой страны.