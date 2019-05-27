«Он потеряет жизнь»: Зеленского готовят к смерти из-за пустословия

Сегодня, 22:35

Дмитрий Ярош готов избавиться от президента, если тот не выполнит предвыборные обещания.

Стало известно, что в Украине Зеленского готовят к смерти из-за возможного пустословия. Глава «Украинской добровольческой армии», которую сформировали на основе запретной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»*, заявил, что как только Владимир Александрович предаст украинский народ и погибших на Донбассе – Ярош лично позаботится, чтобы президент потерял жизнь.

Ярош цитирует Зеленского, мол, он ради Украины может расстаться со многим. Но глава УДА обещает:

«Потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике».

Со слов Дмитрия Яроша, он не один раз хотел связаться с президентом, но не получилось. Уверил, что очень хочет посетить передовую на юго-востоке Украины и показать проходящие и прошедшие бои за всё время конфликта.

Ранее Дмитрий Ярош обещал навестить Донецк и привести все тамошние дела в порядок. По счастью для самого Яроша, дальше границы он не уехал, поэтому его грозные обещания обернулись пшиком.