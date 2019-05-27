Мозоль на языке: Соловьеву «закрыли рот» после критики связи Зеленского с олигархами

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Противостоять напору публики у тележурналиста в социальных сетях выходит не так мастерски, как на ТВ.

На просторах своего Twitter Владимир Соловьев по остроте замечаний мало чем отличается от себя же на телевидении. Однако, когда дело доходит до отзывов публики под его публикациями, там тележурналист становится куда менее разговорчивым. Так и произошло накануне, когда Соловьеву «закрыли рот» после того, как он высказался с критикой относительно связи Зеленского с олигархической веткой на Украине. По мнению Соловьева, сомнений поэтому «и быть не могло». Однако сразу после этого на российского журналиста, что называется, спустили всех собак недовольные подписчики, которые стали упрекать не Зеленского, а самого пропагандиста.

Несмотря на то, что под публикацией сосредоточено огромное количество комментариев, многие из которых прямо адресованы Соловьеву, журналист явно подрастерял свои навыки с телевидения, а потому в социальной сети ведет себя уже не так дерзко. Помимо того, что Соловьева продолжают вызывать в Екатеринбург, чтобы спросить с него за оскорбления людей, также его упрекнули в том, что Украина стала для него своеобразной мозолью на языке, от которой он не в состоянии избавиться. Абсолютное большинство считает, что критиковать Зеленского за связь с олигархами, как минимум, нечестно, учитывая постоянные обвинения в адрес российских политиков по этому же поводу. В последнем случае Соловьев сохраняет гордое молчание.

Именно это выборочное освещение политической и социальной повестки стало причиной для того, чтобы рейтинг доверия к Соловьеву на просторах соцсетей упал максимально сильно, а после его заявлений по Екатеринбургу, где он называл обычных людей «чертями» и «бесноватыми».