Конец ЛДПР? Жириновского могут посадить за оскорбление власти

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Попытки политика выступить за народ могут привести к применению против него нового закона.

Протесты жителей в российских регионах являются результатом отсутствия конструктивной критики властями местных управленцев. Именно такое заявление накануне последовало от главы ЛДПР Владимира Жириновского. По его мнению, представители из правящей партии, то есть, «Единой России», «пытаются помешать» критиковать «слабых» глав региона в преддверии губернаторских выборов, которые пройдут по всей стране 8 сентября.

При таком сценарии, политикам не остается ничего, кроме как обсуждать в Госдуме «проблемы в тракторостроении». Впоследствии, уверен он, приходится ждать «отмашки» лично от Путина, который якобы должен сказать, можно ли критиковать власти или нет. Также разозлили лидера ЛДПР призывы к тому, что Госдума должна перестать быть местом для дискуссий.

Естественно, рациональная составляющая в словах Жириновского имеется, однако Владимиру Вольфовичу следует понимать, что закон об оскорблении власти, утвержденный недавно, может быть применен и по отношению к нему. Учитывая то, что скандальный политик призывал сажать на пять лет за оскорбление власти, он должен понимать, что сам может пострадать от этого.

Если же Жириновского посадят, то для ЛДПР это может означать конец. Политик всегда ассоциировался с организацией и был ее идеологическим вдохновителем. Владимиру Вольфовичу стоит явно помягче выражаться в отношении действующих властей, Путина и «Единой России».