Пока Путин в «нокдауне» - Жириновский использует провал Кремля на пути к должности президента

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Видимо, у вождя ЛДПР иммунитет на народную критику. Будто не обращая внимания на свой низкий рейтинг, Жириновский катается по России с агитацией.

По данным ВЦИОМ, основные фигуры Кремля вызывают все меньше доверия у россиян. Даже президент уже не может похвастаться безоговорочной репутацией. Полностью доверяют Путину только 31,7% граждан. Следом идет министр обороны Сергей Шойгу с его 14,8% и Сергей Лавров, возглавляющий МИД РФ (13%). Глава ЛДПР тоже попал в рейтинг с низким результатом – 8,8%. Но при этом, премьеру Дмитрию Медведеву не удалось «обскакать» главу либерал демократов – 7,6%.

Казалось, результаты печальные. Но не для Жириновского. Он, как неоднозначная политическая фигура, повидал много на своем пути, поэтому, видимо, знает, как обратить неудачи других в свою пользу.

Сейчас Жириновский, вероятно, использует провал Кремля на пути к должности президента. Пока Путин в «нокдауне», у вождя ЛДПР идут важные мероприятия: он разъезжает по России на агитпоезде. К примеру, сегодня он посетил Тулу. Жириновский успел пройтись по всем больным темам: пенсии, зарплаты, ЖКХ, налоги. Политик раскритиковал Кремль за пенсионную реформу, а также предложил пути повышения зарплат.

«У России всё должно быть своё — от продуктов питания до станков и самолётов», - заключил Жириновский.

Это, по его словам, создаст много рабочих мест и стабильный доход.

Таким образом, на почве низких рейтингов скандальный политик может потеснить «Единую Россию» на будущих парламентских выборах в 2021 году. Глава ЛДПР наверняка не отказался бы увеличить количество своих депутатов в Госдуме. И уже сейчас Жириновский активно над этим работает. До выборов в Госдуму еще два года, а вождь ЛДПР уже организовал агитационный тур, пока его коллеги «чешут репу».

Владимир Жириновский уже давно привык к тому, что в отношениях чиновников и народа любовь от ненависти отделяет один шаг. Вероятно, сегодня Жириновский уже понимает: чтобы прорваться, нужно смотреть не на свой рейтинг, а на чужой. Если ему все же удастся получить в Госдуме достаточно мест, он наверняка использует это для карьерного роста. Продвигая в Госдуму народные законы, Жириновский может создать себе трамплин для прыжка в президентское кресло.