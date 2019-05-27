Эксперт предложил защитить журналистов от кулаков чиновников кодексом этики

Сегодня, 14:03

Угроза увольнения и иные санкции должны благотворно повлиять на поведение даже исключенного из партии «Единая Россия», Сергея Зайцева из Хакассии, считает специалист.

Вопиющий случай, связанный с именем Сергея Зайцева, прогремел на всю Россию. Мужчина избил журналиста и выставил его за дверь после вопроса о неудобных условиях жизни для пострадавших в пожаре 2015 года. Произвол чиновника вызвал незамедлительную реакцию не только общества, но и правительства. Было принято решение об исключении мужчины из партии «Единая Россия» и теперь он может лишиться и места мэра Хакассии, но это покажет лишь время.

Эксперт после случая с корреспондентом «России-24» предложил защитить журналистов от кулаков чиновников кодексом этики, так как якобы угроза увольнения будет эффективно влиять на поведение чиновников-скандалистов и подобных инцидентов станет поменьше. К тому же, теперь это будет регулироваться четко прописанными нормами и уйти от ответственности будет сложнее.

Возможно, эксперт и прав, но после принятия документа чиновники могут просто стать осторожнее, а сами случаи будет сложно доказать. Впрочем, хотелось бы, чтобы эта мера действительно сработала и избитых журналистов стало поменьше.