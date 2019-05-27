Ненависть ценою в 30 млрд - На Украине подсчитали, в какие суммы выльется противостояние с Россией

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Поезда из Европы в Китай должны были неплохо обогатить страну, однако госпереворот 2014 года оказался для новой власти выгоднее.

В Украине подсчитали, в какие суммы выльется противостояние с Россией. Евгений Червоненко, бывший министр транспорта, рассказал интересные подробности о том, сколько страна потеряла из-за насажденной ей русофобии. Так, в 2014 году должен был отправиться состав из Словакии в Китай через Украину. Все уже было готово к отправке контейнерного поезда, но пришедшая тогда к власти команда предпочла ненависть к РФ ценою в 30 млрд.

В марте 2014 года Виктор Янукович уже не был президентом из-за госпереворота, поэтому все поставки через Украину отменились. Сейчас, по словам Червоненко, из-за противостояния с Россией эти же поезда отправляет Беларусь. В неделю таких прибыльных для страны составов отходит 75 штук.

Червоненко рассказал, что даже на Западе действиям Киева часто удивляются. В Париже Червоненко спросили, «дружат ли с головой» украинские власти? Если Украина прекратит противостояние с Россией, уже через 5 лет страна повысит свои доходы на 30 млрд долларов, рассказал бывший министр.

В Украине уже не первый раз после смены власти упоминают о плохих последствиях конфликта с Россией. Так, зависимость Украины от торговли с РФ признал представитель Зеленского в парламенте Андрей Герус. Он отметил, что полностью разорвать отношения у стран не получится.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов и вовсе предрек стране «полную катастрофу» в случае отказа от торговых отношений с Россией.