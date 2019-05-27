Государство должно быть уничтожено: Зеленский идеологически поддержал Навального

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Новый президент Украины делает ставку на Навального, выстраивая отношения с Россией.

Пришедший к власти на волне народной ненависти к Порошенко Владимир Зеленский стал самым несчастным президентом Украины за всю историю независимости этого государства. Ему досталась страна, находящаяся в состоянии постоянного политического, экономического и социального кризиса, раздираемая гражданской войной и сепаратизмом.

Самая главная проблема, которую предстоит решать новому президенту Украины, это проблема взаимоотношений с Украиной. Прикрывая свои преступления и военную неумелость на Донбассе киевские власти активно убеждали свой народ в том, что Россия ведёт войну с Украиной. Ложь оказалась настолько сильна, что сами же власти Украины в неё и поверили.

Однако, Россия по-прежнему нужна Украине, как поставщик газа, единственный рынок сбыта для украинской продукции. Понимание того, насколько важна для Украины экономика России складывается хотя бы из факта того, что в 2018 году Россия оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины. Для Киева смертельно необходимо, чтобы Россия пошла на равноправные переговоры с Россией, что позволит Украине сохранить лицо как суверенному государству.

Понимая, что Владимир Путин вряд ли пойдёт на переговоры с Украиной как с равноправным партнёром, Зеленский идеологически поддержал Навального. Партия Зеленского объявила о том, что её официальной идеологией станет либертарианство. В России эта идеология очень популярна среди сторонников Алексея Навального, а руководимая Михаилом Световым Либертарианская партия России неоднократно высказывалась в поддержку Навального и всех его инициатив.

Основная суть идеологии либертарианства сводится к тому, что государство должно быть уничтожено и заменено свободными ассоциациями граждан, которые возьмут на себя все государственные функции и задачи. Эта идеология, безусловно, выглядит очень наивной, но именно идея уничтожения государства привлекает под данные идеологические знамёна множество молодых людей.

Зеленский, изображающий собой молодого прогрессивного политика, стремится поддерживать данный имидж. При этом он выбирает такие формы сотрудничества, которые делают его ближе к Навальному – по всей видимости и Зеленский, и его заокеанские консультанты уверены в том, что Навальный может стать президентом России в 2024 году.