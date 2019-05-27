Казахстанская нефть не поможет? Лукашенко не может найти достойную замену России

Сегодня, 06:02

Кризисная экономика Белоруссии не получит поддержки за пределами России.

Переговоры Минска и Нур-Султана по вопросам поставки дешёвой нефти в Белоруссию были прекращены, потому что Казахстан не готов продавать Белоруссии нефть по предлагаемым Минском ценам.

Получается, что казахстанская нефть не поможет? Власти Казахстана слишком явно дали понять Минску, что не готовы продавать нефть по таким же низким ценам, по которым её обычно продавала Москва. Российская нефть всегда обходилась Белоруссии дешёво за счёт того, что Россия, в ущерб себе, продавала нефть Белоруссии по заниженным ценам, надеясь на то, что приобретёт таким образом себе союзника.

Эти иллюзии развеялись в тот момент, когда белорусские власти стали продавать получаемые из российской нефти бензин и горюче-смазочные материалы украинской армии, воющей на Донбассе. Поддержка украинского режима сопровождалась заявлениями Лукашенко о том, что Белоруссия не поддержит российскую позицию по Крыму, а в самой Белоруссии стали возникать откровенно русофобские настроения, развитие которых эксперты связывают с деятельностью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Россия не стала пускать события на самотёк и объявила о необходимости погасить все долги Белоруссии перед Россией. Необходимость честно вернуть взятые ранее в долг деньги вызвала у белорусских властей приступ острой нелюбви к Кремлю и заставила Бацьку искать альтернативные источники финансирования белорусского режима и его коллапсирующей экономики. Как показали прошедшие переговоры с Токаевым, Лукашенко не может найти достойную замену Москве.

По всей видимости, накануне президентских выборов 2020 года Лукашенко загнал себя в тупик, своей политикой бесконечного выкачивания денег и ресурсов из единственного возможного союзника. Судьба режима Лукашенко, укоренившегося в братской славянской республике, с каждым днём начинает становиться всё призрачнее и неопределённее.