«Собянин, уйди!». Москвичи протестуют против строительства жилого дома, оставляя надписи на клумбах

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Горожане Москвы выражают протест надписями в клумбах, где собираются построить жилой комплекс вместо детского сада.

Очевидцы обнаружили цветочную клумбу, где растения были высажены таким образом, чтобы надпись читалась, как «Собянин, уйди!». Слоган протеста просуществовал недолго, уже в 11 утра около 15 коммунальщиков уничтожили запись. На месте клумбы планируется посадить деревья, дабы избежать подобных случаев.

Люди ополчились против мэра Москвы не просто так. Новость о строительстве жилого дома в 17 этажей повлек за собой череду недовольств. Мичуринский проспект, 30Б – адрес будущего строения, однако ранее говорилось о том, что на месте пустыря в скором времени будет красоваться новый детский сад, но позже власти передумали.

Горожане окрестили новую постройку «домом-монстром». Его собираются строить вплотную со школой и другими жилыми зданиями. Уже несколько слушаний прошло по поводу недовольств общества в застройках местности. Многие собрали подписи с просьбой не захламлять постройками район, но выяснилось позже, что многие проголосовали «за». Очевидцы заявляют, что многим записи совершались будто одной и той же рукой, а также голосовали люди, которые давно умерли. Чиновники отказались проверять подлинность голос.

Уже практически год жители в Раменках не могут достучаться до Собянина, которые не берет во внимание просьбы горожан. Больше 10 тысяч обращений направили в Государственную Думу, чтобы депутаты лично наказали мэру о запрете строительства многоэтажных домов рядом с другими зданиями. Конфликт между горожанами и Собяниным до сих не разрешен.