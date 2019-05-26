ЗОЖ или протокол безопасности? Путин отказался от шампанского на вручении госнаград

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Президент демонстративно поставил бокал, не рискнув «пригубить» в столь шумной тусовке.

На днях в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград гражданам РФ и друзьям России из-за рубежа. Торжественное мероприятие традиционно закончилось фуршетом с шампанским и угощениями. Все гости Кремля стремились «чокнуться» с Владимиром Путиным, прежде чем отправиться домой. Президент никому не отказал, однако выпить игристого вина он так и не решился.

Что это было: ЗОЖ или протокол безопасности? Скорее, второе. Ведь Путин неоднократно позволял себе «пригубить», когда был повод, сравни вручению госнаград. Что уж там говорить, если на одном из мероприятий в Кремле глава государства выпил из одного бокала с музыкантом Юрием Башметом.

Значит ли, что у Путина усложнился протокол безопасности? Вероятно, ведь внутри и вне России ситуация для Кремля не выглядит спокойной. У президента стремительно падает рейтинг. Отсюда логично предположить, что количество врагов среди сограждан у Владимира Владимировича растет. СМИ известно о 14 покушениях на Путина, а по неофициальной информации счет идет на десятки. Как видим, остерегаться есть чего.

О ситуации за пределами РФ всем и так все хорошо известно. Наша страна очевидный изгой для Запада, неоднократно называвшего Владимира Владимировича «главной угрозой мира». Как после таких слов не перестраховаться, ведь только за 2018 год в России разоблачили почти 600 иностранных шпионов, это со слов самого Путина.

Как итог, когда перед президентом стоит выбор: рискнуть жизнью или «пригубить» в приятной компании, он, разумеется ставит бокал обратно на стол.