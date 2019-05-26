Обещать - не мешки ворочать! Зеленский сулит украинцам «покорение мира»

Сегодня, 16:10

Президент Украины, сам того не зная, мог предложить украинцам ехать за океан и покорять мир там.

Глава украинского государства продолжает давать красивые обещания. На этот раз он коснулся талантливых людей, приурочив дело к 130-летнему юбилею со дня рождения Игоря Сикорского, авиаконструктора. Зеленский назвал его знаменитым украинцем, только потому что тот родился в Киеве и сообщил, что каждый год в мире расцветают украинские таланты.

Что именно посулил президент? По его словам, он постарается использовать максимум своих возможностей, чтобы каждый способный украинец смог самореализоваться сначала в своей стране, а затем во всём мире.

Напомним, что Игорь Сикорский родился в 1889 году в Киеве, сконструировал первые в мире самолёты с 4 моторами: «Русский витязь», «Илья Муромец». В 1919 году переехал в США и основал Sikorsky Aircraft.

Что именно предлагает своему народу президент? Родиться, учиться и переехать в другую страну, считая себя украинцем только по городу рождения? Или он просто выбрал неверный пример.