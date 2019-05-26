Прибился к новому «корыту»: Теряющий поддержку россиян Соловьев увлекся скандалом в Австрии

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Телеведущий явно не ожидал, что в своей стране его осадят за надоевшую критику Украины. А «бесы» из Екатеринбурга окончательно подорвали самолюбие журналиста.

Теряющий поддержку россиян Соловьев увлекся скандалом в Австрии. Известный журналист в своем Twitter поделился возмущениями на тему того, как в Австрии пытались связать политика Хайнца-Кристиана Штрахе с «россиянкой». Неудачный «розыгрыш», устроенный австрийским адвокатом, привел к выходу партии Штрахе из правительства. Соловьев ищет товарищей по возмущению, иронично добавляя:

«Теперь оболганный «русский олигарх» может обратиться в Австрийский суд за зашитой своей репутации?», - возмущается телеведущий.

Видимо, Соловьев прибился к новому «корыту». Примкнуть к очередному грязному скандалу для него, как для поросенка, труда никогда не составляло. Обсуждение Украины в последнее время пошло у Соловьева как-то не так, поэтому он тут же переключился. Причиной стало то, как на Соловьева ополчились за критику украинских паспортов для россиян. Такое предложение Зеленского вызвало у Соловьева фонтан иронии, но многие в соцсетях просто затравили телеведущего.

Дополнительный гвоздь в крышку гроба своей репутации Соловьев забил сам. На всю страну в эфире он назвал «бесами» жителей Екатеринбурга, выступающих против храма в сквере. Помимо волны критики в сети, двое смельчаков бросили Соловьеву вызов. Один обещал «дать леща», второй – вывал на дуэль. От последнего скандальный журналист, кончено, отвернулся. Да и леща обещанного не получил. Владимир Соловьев заключил, что на личной встрече с блогером обошлось без драки, и что ведущий показал на видео тех самых «бесов». Сам блогер о встрече со скандальным журналистом пока молчит.

Соловьев во многом походит на свою коллегу Ольгу Скабееву. Его так же начинают обвинять в усиленном внимании к чужим проблемам, когда в России происходят важные вещи. Обсуждение Австрии не вызвало у россиян ажиотажа. «Новая тема? А Зеленский, Порошенко, Украина? Уже не заказано?», - пишут россияне. Похоже, Соловьев снова «промазал».