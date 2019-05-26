«Деды» отвоевались: В ДНР захватили в плен 50-летних бойцов ВСУ

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Опытные солдаты заплутали на местности, оказавшись с машиной и оружием за разграничительной линией.

Как сообщили в соцсетях украинские волонтёры, группа военнослужащих батальона «Патриот» направлялись в место дислокации согласно приказа. По некоторым сведениям, бойцы ВСУ решили сократить путь и выехали за условную разграничительную линию. Вскоре они были задержаны Народной милицией ДНР.

В публикации недоумевают, как случилось, что их движение на неподконтрольную Киеву территорию не было предупреждено соответствующими службами. В свою очередь, в непризнанной республике рассказали про обезвреженную диверсионную группу, передвигавшуюся на автомобиле с оружием, взрывчаткой, формой военнослужащих и паспортами ДНР.

После допроса выяснилось, что в их планы входили диверсии против наблюдательной миссии ОБСЕ и ряда объектов на территории республики. По данным Народной милиции, в плен захватили 8 бойцов ВСУ. Некоторым из них было 54, 49 и 48 лет.

Столь почтенный возраст для солдат можно объяснить лишь двумя причинами. Или они являются членами так называемых добровольческих батальонов, или призваны военкоматом, как хорошие специалисты, в данном случае – подрывного дела.

В соцсетях остро отреагировали на инцидент и высказались в том духе, что «деды» уже отвоевались и могут надеяться лишь на обмен пленными. К тому же, по мнению других, дела ВСУ настолько плохо, что в армию «гребут» уже 50-летних.