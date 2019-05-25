А как же выпускной? Зеленский игнорирует обещание о прекращении огня на Донбассе

Сегодня, 18:48

Ночью был нанесен массированный удар киевскими боевиками по окраинам Донецка, а новоиспеченный президент продолжает «кормить» украинцев обещаниями мира.

Стало известно, что сегодня, 25 мая, ночью произошел очередной обстрел киевскими боевиками окраин Донецка. С 2 часов ночи 45 минут не переставая происходила минометная атака и множество снарядов в очередной раз упали на головы мирных жителей. А как же выпускной? А как же обещание нового президента о мире в стране? По всей видимости, Зеленский попросту игнорирует обещание о прекращении огня на Донбассе и продолжает «гнуть свою линию» и лишь кормить украинцев миром «когда-нибудь потом».

Очень жаль слышать о том, что Киев продолжает атаку на Донбасс, ведь команда новоиспеченного президента смогла победить на выборах в определенной степени благодаря «мирной» программе, но пока действия украинских военных говорят об обратном. Или же боевики уже вышли из-под контроля Киева и творят, что хотят? Хотелось бы верить, что когда-то война в Украине прекратится и государство продолжит свое существование с более радужной перспективой, чем Молдавия со своим «неприкаянным» Приднестровьем.