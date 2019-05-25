Тянет время? Зеленский ждет помощи из-за рубежа, чтобы «прижать» Донбасс

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Все заявления о референдуме о переговорах с лидерами ЛДНР являются простой политической уловкой, считают эксперты.

Во время инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы на Донбассе установился мир. Однако свое обещание украинский лидер начал выполнять несколько странно. Во-первых, вместо того, чтобы напрямую поговорить с представителями ЛДНР, бывший шоумен собрался затеять референдум о переговорах с Россией. А во-вторых он начал зачистку участников контактной группы.

Возникает ощущение, что президент намеренно тянет время, чтобы избежать важного разговора. А ведь именно его решимость установить мир принесла ему победу на выборах. Тем не менее готовность Зеленского «почти на все» вылилась лишь в возможность референдума и выдавливание из переговоров контактной группы тех, кто заинтересован в мирном урегулировании конфликта – к примеру, Виктора Медведчука.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко считает все ссылки на референдум обычной демагогией. По его словам, достаточно лишь политической воли президента, чтобы сесть за стол переговоров. Эксперт уверяет, что человек, который хочет прекратить войну, просто отводит войска, а не предлагает заковыристые многоходовки.

Не исключено, что Зеленский вовсе не намерен мириться с Донбассом. А просто тянет время, дожидаясь помощи из-за рубежа. Вот-вот в Великобритании сменится премьер-министр, и пост Терезы Мэй, вероятно, займет ярый русофоб Борис Джонсон. Вместе с Вашигнтоном и Лондоном экс-комик очевидно надеется «прижать» Донбасс, пока еще не все жители востока Украины стали гражданами РФ.