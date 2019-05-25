Зеленский не выгоден? «Кум Путина» в Украине случайно раскрыл свою преданность Порошенко

Сегодня, 16:25

Ранее друга Владимира Путина Виктора Медведчука украинские СМИ неоднократно видели в гостях у бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В Украине в самом разгаре смена политического цикла. В Киеве уже новый президент – вместо Петра Порошенко руководить государством теперь будет Владимир Зеленский. Скоро будет и новый парламент, а потому политическая гонка не прекращается. В числе лидеров помимо партии Зеленского «Слуга народа» также «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, которую позиционируют, как пророссийскую политсилу. Не последнюю, а может даже и ведущую роль в ней играет известный политик и бизнесмен Виктор Медведчук, более известный как кум Владимира Путина.

Вместе с тем, несмотря на свои близкие отношения с президентом России, а также пророссийскую направленность в политике, Медведчук успевает играть и на противоположном поле. В частности, сегодня он случайно раскрыл свою преданность Порошенко. В комментарии украинским СМИ глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» заявил о выходе из переговорного процесса по Донбассу. Мотивировал своё решение Медведчук тем, что не Зеленского на посту президента, а потому не хочет с ним сотрудничать. Выходит, что его предшественника Петра Порошенко он поддерживал?

Не секрет, что друг Путина в Украине сделал для Киева много в вопросах переговоров с Россией. В качестве «серого кардинала» Медведчук сумел добиться освобождения многих пленных украинских военных, а также ряд уступок для Порошенко и его команды. Очевидно, сам бывший президент был ему за это безмерно благодарен, хотя публично и называл «предателем». Украинские СМИ в ходе журналистских расследований не раз заставали Порошенко и Медведчука за частными встречами. Кортеж оппозиционера частенько заезжал под покровом ночи в резиденцию президента Украины.

По слухам, по личному распоряжению Порошенко Медвечук мог летать в Москву и обратно прямыми чартерными рейсами, хотя авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено ещё несколько лет назад. Более того, несмотря на свою откровенную пророссийскую риторику близкий друг Путина был защищён от нападок националистов и радикалов в Украине все эти годы.

Теперь же, когда настала пора Зеленского, «пророссийский» политик внезапно прозрел и понял, что в Киеве не та власть, с которой он может и хочет сотрудничать. Или просто новому президенту нечего предложить Медведчуку из того, что, возможно, давал ему Порошенко.