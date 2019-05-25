Угроза миру: Иран ответил на увеличение военной группировки США на Ближнем Востоке

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В парламенте Ирана заявили о готовности к войне с США.

Наращивание военной группировки США на Ближнем Востоке несёт глобальную угрозу миру. Опасности подвергается стабильность не только в регионе Персидского залива, но и на всей планете, подчеркнул глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф.

В своём выступлении на встрече с руководством Пакистана он настаивал, что Вашингтон оправдывает увеличение милитаристского присутствия якобы исходящей от Ирана опасности для своего воинского контингента.

К появившимся в заливе авианосцу «Авраам Линкольн» с группой кораблей сопровождения, стратегическим бомбардировщикам В-52 добавятся 3 тысячи морских пехотинцев. Такого количества вооружённых сил США не было в регионе со времени вторжения в Ирак в 2003 году.

Белый дом, несмотря на обеспокоенность ряда государств и, даже, генсека НАТО, продолжает под надуманными предлогами насыщать своими войсками зону Персидского залива.

Это расценивается, как психологический шантаж против Тегерана, стремящегося выйти из-под нефтяного эмбарго Америки и попытками продолжить осуществление ядерной программы. Парламент Ирана уже ответил на угрозы и заявил о готовности к войне, но полагает, что дальше потрясания оружием США пойти не рискнут.