Соловьёв заигрался с «бесами» и поставил себя выше Путина

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В эфире авторской передачи на «Вести FM» журналист Владимир Соловьёв упрекнул власти и назвал «большой ошибкой», что они прислушиваются к мнению жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Как показал опрос ВЦИОМ, такую позицию разделяют 74% жителей города.

В середине мая в Екатеринбурге прошла серия стихийных протестов против строительства православного храма в местном сквере у Театра Драмы. Тут же нашлись и сторонники застройки популярного среди горожан места, начались столкновения, в том числе и с полицией. Напряжённая ситуация мгновенно вышла за региональные масштабы и уже через несколько дней обсуждалась в центральных СМИ России.

Отреагировал на сложную обстановку в Екатеринбурге и президент России Владимир Путин. Глава государства призвал к поиску компромиссного решения, которое удовлетворяло все стороны конфликта. Найти же выход он предложил наиболее демократичным путём. «Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», - заявил Путин.

Несмотря на публично озвученную позицию президента России ряд медиаперсон в эфире федеральных телеканалов продолжали клеймить противников храма и нагнетать ситуацию. Среди прочего особенно выделился журналист Владимир Соловьёв. Жителей Екатеринбурга, которые не хотят строительства в сквере, он назвал «бесами», принялся активно оскорблять все, кто не поддерживает появление очередного оплота православия в центре города.

Несмотря на то, что известный ведущий якобы встал на защиту ценностей большинства россиян, одобрения среди масс Соловьёв не снискал. Вместо этого его самого в сети начали массово называть «бесом», особенно после публикации архивного видео, где журналист грубо критикует церковь и священнослужителей.

Вместо того, чтобы признать свою неправоту или хотя бы прийти к компромиссу, телеведущий продолжил нагнетать ситуацию даже после того, как стали известны результаты работы ВЦИОМ в Екатеринбурге. В эфире авторской программы «Вести FM» Владимир Соловьёв прокомментировал тот факт, что 74% горожан выступили против строительства храма в сквере у Театра Драмы.

Журналист назвал «большой ошибкой» тот факт, что власти прислушались к мнению большинства, как это предлагал Владимир Путин. Он упрекнул политическое руководство в том, что законы в стране не работают и волею народа можно принять любое решение. То есть фактически Соловьёв дал понять – он не просто не согласен с народом, демократическими институтами и даже решением президента Путина, но и призирает их.

Однозначно можно сделать вывод, что известный журналист заигрался с «бесами». Тем, что Соловьёв поставил себя и своё мнение выше народа и лидера России Владимира Путина, он показал своё истинное отношение к стране и людям, которые в ней живут.