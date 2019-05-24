Войне быть? Медведчук намекнул на эскалацию конфликта на Донбассе из-за слабости Зеленского

Сегодня, 21:05

По мнению депутата ВРУ, все заявления президента Украины о мире на Востоке Украины оказались лишь предвыборными декларациями.

Виктор Медведчук, один из лидеров украинской оппозиционной платформы «За жизнь» сообщил о том, что больше не будет переговорщиком по вопросам войны на Донбассе. По словам депутата, его позиция и позиция президента Украины в корне расходятся. Несмотря на то, что Зеленский с трибун декларирует мир на Востоке Украины, он по-прежнему отказывается даже рассматривать возможность предоставления ЛДНР особого статуса или автономии в составе Украины. С Россией Владимир Александрович не намерен вести переговоров, так же, как не планирует прямых переговоров с Республиками Донбасса. Президент, как и ранее выступает против амнистии для ополченцев, и это приведет к тому, что Восток Украины откажется от такого «мира».

Из позиции Зеленского можно заключить, что жители ЛДНР должны покаянно приползти на коленях в Киев, и может быть тогда бывший комик сменит гнев на милость и казнит лишь каждого десятого. Более того, мирному решению конфликта не способствует бравада Зеленского относительно «общего» с Россией. Высокомерие политика-новичка, хоть и с высоким статусом по отношению к президенту РФ закономерно вызовет отторжение у представителей Донбасса, которые в последние пять лет только и надеялись, что на помощь России и Путина.

Медведчук подтвердил, что мира в собственной стране Зеленский не ищет, поэтому и себя в процессе переговоров в минском формате депутат видит скорее статистом, нежели играющим важную роль. Он намекнул на эскалацию конфликта на Донбассе из-за слабости Зеленского как политика и стратега. Вполне вероятно, что оппозиционный нардеп имел в виду несамостоятельность президента. Судя по всему, Владимир Александрович ищет одобрения вовсе не у своего народа, а у зарубежных партнеров. А это значит, что войне на Донбассе быть.

Не исключено, что Медведчук не добровольно покидает этот пост, а вынужденно. Появилась информация, что близкий к окружению нового президента Украины миллиардер Хорошковский мечтает заменить Медведчука на своего человека. В кулуарах дано говорят о том, что у миллиардера прямой контакт с Москвой. Вполне вероятно, что отношения с кремлем все же потеплеют: как ни крути, но украинский бизнес по-прежнему крепко зависит от России.