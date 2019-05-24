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Основатель WikiLeaks проведёт в клетке всю жизнь из-за глупых амбиций Госдепа – доказать вмешательство России в президентские выборы.

Над австралийским журналистом нависла угроза «провести» в тюрьме почти 200 лет. Джулиан Ассанж пал жертвой американских амбиций в апреле 2019 года. Ему вменяют шпионство и угрозу безопасности США. Причинами для задержания послужили данные, которые США собирали с 2009 года: Ассанж получил от американского Минюста разоблачающие отчёты о войне в Афганистане, Ираке, записки заключённых в Гуантанамо и корреспонденцию Госдепа – всё было опубликовано на WikiLeaks.

Защита и поклонники журналиста выступили против обвинений и сразу нашли настоящую причину ареста австралийца. Инсайдеры сообщают адвокату, что по главным обвинениям, инкриминированным Джулиану Ассанжу, пока не проводилось реальных экспертиз и опросов. Журналиста испытывают на прочность, нарушая уже 30 статей о правах человека, а из Минюста США то и дело поступают новые доказательства о причастности проклятых русских хакеров к президентским выборами в США, на которых «нечестно» победил Дональд Трамп.

Эксперты отмечают, что задержание Ассанжа в период обсуждения скандального расследования Роберта Мюллера не имело объяснения. Они уверены, что Ассанжа задержали как единственного доступного свидетеля действий «русских хакеров». Журналист также «запятнался» работой с Russia Today и дружбой с Россией. Основания для ареста выбирали хаотично из досье.

Напомним, что исход выборов 2016 года в США стал ясен после того, как на сайте WikiLeaks появилась переписка из взломанной «русскими хакерами» электронной почты Хилари Клинтон. Следствие полагает, что Ассанж был в сговоре с хакерами, а потому признательные показания сейчас, когда построенное на догадках расследование Мюллера провалилось, реабилитируют американских следователей и ударят в России.

Но не так случилось, как во сне приснилось: Джулиан Ассанж не сотрудничает со следствием. Его адвокаты подключили к делу спецдокладчика ООН Каннатачи, ассоциацию Amnesty International, вместе они собирают факты нарушения прав и свобод человека, которые США допускает в расследовании. Ими, в частности, являются собранные улики, которые посольство Эквадора передало американцам, а не адвокатам – это является нарушением закона, а потому улики не могут считаться действительными.

Многим очевидно, что США занимаются фальсификациями против важного свидетеля, чем уничтожают свою судебную систему, которая за 3 года не смогла найти веские основания, чтобы хотя бы пригласить Ассанжа на допрос. Хотя финал комедии давно известен: виноваты русские хакеры.