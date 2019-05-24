Следующий! Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Британии

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Британский премьер-министр не смогла договориться о сделке по выходу из Евросоюза, что стало главной причиной отставки.

24 мая у крыльца в своей резиденции на Даннинг стрит, 10 в Лондоне, Тереза Мэй официально заявила о своей отставке. Премьер-министр сказала, что «не преуспела» в сделке с депутатами о выходе из Евросоюза. Накануне министр иностранных дел Великобритании опровергал слухи о возможном заявлении об отставке, но слухи подтвердились.

Сторонники независимости королевства уже несколько лет «борются» с Европарламентом и противниками Brexit, которые всячески старались удержать страну в ЕС. Однако референдум 23 июня 2016 года показал, что почти 52% британцев за выход из ЕС и продолжать путь самостоятельного государства вне за еврозоны.

Возглавляемая Мэй Консерваторская партия уже практически не имеет никакого веса в Парламенте, а это значит, что коалиции как таковой существует. Вероятно, что следующий премьер-министр будет более оживлённо работать над сделкой с Европарламентом, поскольку терпения нет уже ни у парламента и кабинета министров, но и у избирателей. Всякий раз, а их было три, сделка о выходе по каким-то причинам откладывалась или просто «браковалась» Британским Парламентом.

Влиятельные Британские издания уже открыто подталкивали Терезу Мэй к отставке, говоря о её несостоятельности как политика. 7 июня Мэй покинет свой пост и после этого начнётся процесс нового лидера консерваторов. Несмотря на это, Великобритания будет участвовать выборах в Европарламент. Однако после отпуска, придя в сентябре на начало заседаний - Великобритания громко хлопнет дверью, уйдя из Евросоюза. Открытым остаётся вопрос о политике, которую будет вести Британия в отношении России после отставки Мэй и выхода из Европы.