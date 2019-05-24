За спиной у Путина: Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры по Донбассу

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Зеленский внял призывам советников, которые напуганы, что за Украину всё решат лидеры ЕС и президент РФ.

Буквально на днях в парламентском комитете Верховной Рады по иностранным делам заявили, что телефонные переговоры Ангелы Меркель с Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным после выборов Зеленского, свидетельствуют о том, что насущные вопросы Украины, включая Донбасс, решают без самой Украины. Нового президента призвали поскорее назначить министра иностранных дел, чтобы тот скорее включился в работу.

Очевидно, что это было услышано и Зеленский провёл беседу с канцлером Германии. В сухих сводках представителя кабинета министров ФРГ сообщается, что лидеры стран подтвердили стремление действовать в рамках нормандского формата и соответствовать минским договорённостям.

В переводе на общедоступный язык это означает, что телефонный разговор был посвящён ситуации на Донбассе, который 5 год остаётся камнем преткновения в отношениях России и Украины. При этом сам Зеленский пытается всех убедить, что необходимы двусторонние переговоры Москвы и Киева и даже инициировал референдум по этому вопросу.

Тем самым, бывший шоумен игнорирует советы того же Саакашвили, предупредившего Зеленского о недоговороспособности Путина и об обязательном участии третьей и четвёртой стороны. Но в Кремле с недоумением воспринимают идею с «переговорами», заявляя, что гражданская война на Донбассе – внутреннее дело Украины.

В свете выдачи паспортов РФ для ЛДНР, это заявление также звучит неоднозначно. Похоже, новый лидер Украины за спиной у президента РФ хочет установить доверительные отношения с Меркель и Макроном, тем самым подготовив почву для возможной четырёхсторонней встречи.