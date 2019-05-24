В Думе делать нечего: Жириновский признался, что ЛДПР на всё ждёт «отмашки» Путина

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Протесты против свалки в Архангельске и застройки сквера в Екатеринбурге возникли из-за отсутствия критики власти, считает Владимир Жириновский.

За всю свою карьеру Владимир Вольфович Жириновский прослыл очень удобным для любой власти оппозиционером. И при Борисе Ельцине, и при Медведеве с Путиным лидер ЛДПР оставался неприкасаемой фигурой, хотя его соратники по партии не раз были замечены в криминале. В этой связи периодически возникают слухи о сотрудничестве Жириновского со всеми, кто в разное время работал и работает в Кремле. В последнее время Владимир Вольфович всё чаще даёт основания полагать, что это так и есть.

Накануне Жириновский признался, что ЛДПР сняла своего кандидата в губернаторы Сергея Катасонова в 2014 году из-за того, что представители «Единой России» предложили им другое выгодное место во власти. Сегодня же политик и вовсе признался, что ЛДПР на всё ждёт «отмашки» президента РФ Владимира Путина.

В своём Telegram-канале политик заявил, что в преддверии новых губернаторских выборов его партия намерена оспорить выдвижение слабых кандидатов на ряд должностей в регионах. Однако «Единая Россия» якобы пытается помешать Жириновскому и его соратникам критиковать деятельность своих представителей. «Я хорошо помню, когда у нас в палате звучали заявления, что Госдума не место для дискуссий. Нам и теперь нужно ждать отмашки президента, который скажет «Критиковать можно…»?», - возмущается лидер ЛДПР.

То есть политик прямо заявляет – собственную позицию он и его партия держат при себе, пока руководство России не позволит его высказать. Любая нормальная политическая оппозиция не стала бы принимать важные решения с оглядкой на власть. На то она и оппозиция. Но Жириновский и его ЛДПР поступают иначе. Но тут же он понимает абсурдность существования своей политсилы в парламенте. «Что ж нам тогда делать в Госдуме? Обсуждать только проблемы в тракторостроении?», - пишет Жириновский. Выходит, что на самом деле в нынешних условиях в Думе ЛДПР делать просто нечего.

В этом же посте Владимир Вольфович отмечает полезность критики и как бы просит руководство России разрешить публичную критику власти на местах. В частности, он привёл примеры Архангельска и Екатеринбурга, где из-за острых социальных разногласий начались протесты. Их можно было бы избежать, считает Жириновский, если бы власть разрешила её критиковать.