Я поэт, зовусь Бастрыкин: Глава СК опозорился пошлыми стишками о Навальном

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Соцсети довольно радикально отреагировали на поэтические старания одного из главных силовиков страны.

Алексей Навальный – личность в России, безусловно, противоречивая, а потому внимание со стороны политической элиты получает также повышенное. Однако, на этот раз отреагировал на него вовсе не какой-либо политический деятель. Якобы польский поэт Станислав Струневский разместил на сайте Stihi.ru несколько новых «шедевров», на которые обратил внимание сотрудник ФБК Навального Руслан Шаведдинов. Этого самого поэта ранее журналисты опознали, как главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который периодически под творческим псевдонимом пишет в поэтической форме колкости в сторону главного оппозиционера страны.

Проблема лишь в том, что публика на подобные шедевры реагирует крайне негативно, о чем говорит реакция в социальных сетях. Некоторые даже предположили, что едва ли не главой СК Бастрыкин стал для того, чтобы все прочитали его стихи о Навальном. Хотелось бы отметить, что подобное поведение одного из главных силовиков страны, вероятно, не сильно соответствует высокой должности, занимаемой им. У Навального вообще хорошо получается выводить силовиков из себя. Чего только стоит знаменитый вызов на дуэль от главы Росгвардии Золотова.

Однако, возвращаясь к теме «Я поэт, зовусь Бастрыкин», хотелось бы отметить, что перед обычными гражданами глава СК, вероятно, сильно опозорился. Как ни крути, но закидывать оппозиционера пошлыми стишками не дает лишней чести силовику. То, что он называет оппозиционера «мышью, Лехой, братом» указывает на совсем другое сословие, которое относится, скорее, к криминальным кругам, чем авторитетным органам внутренних дел.