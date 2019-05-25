«Говорят, Коля — ненастоящий!»: подменыш в семье Лукашенко может спасти белорусскую династию

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Интернет-пользователи были шокированы разительными переменами во внешности сына Лукашенко.

Появившийся на публике в мае этого года младший сын белорусского президента не только сильно удивил публику своим изменившимся внешним видом, но и заставил многих пользователей интернета говорить о том, что он мог быть подменён на внешне очень похожего человека. Слишком уж взросло для своих 14 лет выглядит Коля Лукашенко. Перефразируя известную советскую комедию, можно вложить в уста интернет-пользователей фразу «Говорят, Коля – ненастоящий!».

В данный момент белорусский президент находится в состоянии кризиса. Его единственный союзник Россия требует от Лукашенко погашения долгов и прекращения поддержки Украины в вопросе признания Крыма. В ответ на это Лукашенко пытается проводить дерусификаторскую политику в Белоруссии и найти союз со странами Запада, но те ставят невыполнимые для Лукашенко условия сотрудничества – либерально-демократические реформы в политике и экономике в обмен на кредиты от Международного валютного фонда.

Альтернатив у Лукашенко две – сотрудничество с Россией, переходящее в создание Союзного государства, где Лукашенко лишится значительной части своей власти или же сотрудничество с Западом, в обмен на кредитно-долговую зависимость от МВФ и уменьшение своей власти в пользу либерально-демократических реформ. Всё это несёт угрозы власти семьи Александра Лукашенко. Но из кого же состоит эта семья?

Старший брат Виктор, согласно слухам, контролирует КГБ и остальной силовой блок белорусского государства. Средний брат Дмитрий отвечает в династии Лукашенко за работу в области международных спортивных проектов – один из немногих для Белоруссии способов диалога с Западом, который не пострадал от антилукашенковских санкций. Даже если появившийся рядом с Лукашенко сын является не настоящим, то он всё равно нужен. Подменыш в семье Лукашенко может спасти белорусскую династию от краха.

Получается, что если с Александром Лукашенко внезапно что-то случится, то его младший «сын» станет удобной фигурой – молодой, образованный политик во главе страны, опирающийся на поддержку старших братьев. Белорусская элита, привыкшая к семье Лукашенко, согласится с этим выбором. Зарубежным партнёрам из соображений дипломатических приличий тоже придётся согласиться с данным выбором. Спрашивать о чём-либо простой народ в авторитарной Белоруссии никому из власть придержащих в голову не придёт.

Настоящий Коля Лукашенко или подменыш, играющий его роль, смертельно необходим для спасения самостоятельности белорусского государства имени Александра Лукашенко.