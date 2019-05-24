Офицеры в плену: Террористы в Сирии захватили военную базу

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Как сообщают источники - террористы затребовали освободить своего командира.

Организованное бандформирование из боевиков, ранее сдавшихся в плен сирийским военным, напали на военную базу. Как сообщается, террористы в Сирии захватили военную базу вместе с офицерами. База находится в городе Дераа, который недалеко от Дамаска.

Террористы взяли контроль над базой, при этом сообщается, что находившиеся на базе сирийские офицеры оказались в плену. Выяснилось, что боевики требуют освободить своего бывшего полевого командира Хайсама аль-Харири. Ни сирийское командование, ни министерство обороны РФ пока не давали комментариев относительно ситуации. Однако, очевидно, что могут быть использованы силы специального назначения для освобождения заложников. Переговоров вести никто не будет, как на это, вероятно, рассчитывают террористы.