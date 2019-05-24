Зеленский «отменил» референдум о переговорах с Россией из-за сделки с Тимошенко

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«Ставленника» Зеленского Игоря Коломойского заподозрили в тайных переговорах с лидером «Батьковщины».

Кандидат в президенты и лидер политической партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко высказалась о возможном референдуме России и Украины. Инициатива собрания, возникшая для того, чтобы наладить дружеские отношения между Москвой и Киевом, не порадовала Тимошенко.

Экс-вице-премьер заявила, что Украине не нужно настраивать никаких диалогов с «агрессором», по иноформации RT, со ссылкой на телеканал «1+1».

«Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией», - заявила Юлия Тимошенко.

Того же мнения придерживается и украинский президент Владимир Зеленский, что, конечно, противоречит его новой политической идеологии — либертарианство.

Либертарианское движение предполагает максимальные политические и социальные свободы, а также автономию от власти. Несмотря на это, власть не услышала голоса согласных за проведение референдума между Россией и Украиной. Даже не смотря на рекомендации первого украинского президента Леонида Кравчука, который просил задуматься о мирном диалоге с «агрессором».

21 мая украинскими СМИ сообщалось, что Зеленский готов пойти на «диалог», по информации RT. Однако после президент передумал.

Эксперты полагают, что причиной этому может быть влияние Юлии Тимошенко, которое она способна оказывать на политических деятелей.

По другой версии, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко заключили сделку — Зеленский «отменяет» мир с Россией, а Тимошенко выводит свою партию из Рады, благодаря чему, президент смог распустить Парламент после своей инаугурации.

Очередным доказательством этой теории стали фотографии автомобиля олигарха Игоря Коломойского, припаркованного у дома Юлии Тимошенко. Предприниматель трижды посещал лидера «Батьковщины».

Цепочка складывается, если вспомнить, что многие политики и граждане Украины уверены в том, что Зеленский является проектом Коломойского, который таким образом продвинул свое влияние на политическую арену.

Потому, отмена референдума о переговорах могла стать инициативой вовсе не Зеленского, а людей, стоящих выше власти.