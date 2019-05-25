Как тебе такое, Дональд Трамп? Китай забрал из зоопарка в Калифорнии двух панд

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Сокрушительный дипломатический удар по США был нанесён представителями КНР, которые отозвали своих панд из зоопарка Сан-Диего. Ими также было отказано в продлении соглашения.

В публичной дипломатии Китая существует такой инструмент, как «панда-дипломатия», который применяется китайскими властями для урегулирования отношений с иностранными государствами. Большие панды используются в качестве «дипломатических подарков», так как являются неизменным национальным символом Китая.

Так как все панды принадлежат исключительно Китаю, другие страны могут лишь взять в аренду это животное. Один из таких «живых подарков» был отправлен в США. Стандартный срок действия соглашения об аренде составляет 10 лет, однако Бай Юн (панда из зоопарка Сан-Диего) прожила в США больше 20 лет.

В последнее время ситуация между США и КНР заметно накалилась из-за скандала с компанией Huawei, что не могло не отразиться на политическом взаимоотношении стран. Ответом на санкции против китайской компании стало прекращение действия договора о нахождении панд на территории Соединённых Штатов.

Американские представители просили отказаться Китай от опрометчивого решения и продлить соглашение, но им было отказано в просьбе. Сейчас Панду и её детёныша, родившегося на территории США, будут готовить к транспортировке на родину, где уже китайские сотрудники будут оказывать надлежащий уход за млекопитающим.

«Как тебе такое, Дональд Трамп?», - пишут пользователи сети Интернет.

На данный момент остаётся неизвестным дальнейшее развитие отношений между двумя великими державами, но одно можно сказать наверняка, в ближайшее время напряжённая ситуация на политической арене будет набирать обороты.