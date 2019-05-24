Павел Дуров рассказал, почему Зеленский сложит полномочия в ближайшее время

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Нелегкий выбор — сохранить целостность страны или президентское кресло, предстоит сделать Владимиру Зеленскому.

Советник президента Украины Руслан Стефанчук рассказал СМИ, что основной политической идеологией Украины теперь уже официально станет либертарианство, которое подразумевает под собой максимальные политические свободы и автономию от власти.

Руководствуясь заявлеными идеалами и свободами, спустя несколько дней после инаугурации Владимира Зеленского, народ Украины создал петицию с призывом к импичменту едва заступившего на пост главу государства. Петицию уже подписало необходимое для её серьезного рассмотрения количество человек — 25 тысяч.

После появления документа на сайте правительства, глава администрации президента Андрей Богдан дал понять, что Зеленский не станет обращать внимание на петицию, однако, по закону, политик обязан рассмотреть петицию, если ее подписало более 25 тысяч человек.

Тем временем, миллиардер Павел Дуров поддержал политический курс, выбранный Владимиром Зеленским. По словам главы Telegram, у Украины есть потенциал и возможности, для осуществления задуманного. Дуров также «исповедует» либертарианскую идеологию, которая подразумевает максимальные свободы граждан внутри страны.

«У меня хорошее чувство относительно будущего Украины. В целом, у стран бывшего СССР огромный потенциал. Особенно перспективны места с прогрессивной налоговой политикой», — заявил предпринематель.

Однако, чтобы «сохранить лицо», Зеленскому предстоит сложный выбор — отстоять политический курс и отказаться от власти или сохранить власть, но потерять доверие народа уже на начальном этапе правления.

В случае, если президенту Украины будет угодно принять импичмент и отречься от «трона», Украина рискует потерять не только главу государства, но и часть территории.

Дело в том, что следовать либертарианству, как политической идеологии, значит, в какой-то степени, осуществить «сказки Владимира Жириновского» — ДНР и ЛНР, на територии которых проходят военные действия, будет дана свобода в выборе территориальной принадлежности.

Как заявлял лидер российской политической партии ЛДПР, руководству обеих республик необходимо провести референдум, как это было в Крыму в 2014 году и в точности выполнить то решение, за которое выскажется народ.

Жители ДНР и ЛНР не раз заявляли, что были бы не против войти в состав РФ и в случае, если Зеленский пойдет на поводу собственных слов, Украина «обеднеет» на значительную часть территории.