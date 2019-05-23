Из хейтера в советчики: Жириновский меняет отношение к Зеленскому каждые три дня

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Еще три дня назад Владимир Вольфович называл украинского президента «безумцем», а сегодня уже выдает ему едва ли не дружеские советы.

Неоднократно Владимира Жириновского обвиняли в том, что он является самым настоящим «мастером переобувания». В очередной раз он доказал это за три дня переметнувшись из хейтера украинского президента Зеленского в его советчики. Накануне в своем аккаунте «ВКонтакте» он в подробностях рассказал, что же сделать новому президенту на посту, дабы наладить отношения между Украиной и Россией. Несмотря на то, что буквально три дня назад он в своем Twitter призывал российских политиков не признавать Зеленского президентом, ситуация резко изменилась в другую сторону. Что оказало такое впечатление на Жириновского: инаугурационная речь Владимира Зеленского или что-то еще, непонятно, однако, риторика у него поменялась резко.

В своем послании Жириновский заявил, что начать Зеленскому стоит с проведения референдума по вопросам Крыма и Донбасса. После он должен закрыть Раду вплоть до внеочередных выборов, потому как ее работа все это время, по сути, является, нарушением закона и указа президента. Сам Владимир Вольфович, по всей видимости, не против примирения России и Украины, а потому призывает отменить законы о дискриминации русского языка и начать обмен военнопленными. Это якобы должно поставить украинское общество на путь примирения.

Странно слышать все это от политика, который накануне сомневался в ясности рассудка Зеленского, а сегодня обращается к нему, как к старому приятелю. Подобное поведение прекрасно характеризует Жириновского и то, как он любит менять отношение к определенным вопросам, правда, на этот раз сроки «переобувания» рекордные.