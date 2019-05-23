Акулы военного пера: Шойгу вручил медали журналистам за работу в Сирии

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Восемь военных корреспондентов способствовали укреплению доверительных отношений с жителями пострадавших регионов Сирии.

22 мая в России прошло ежегодное награждение лауреатов премии фестиваля прессы «Медиа-АС-2019», на котором министр обороны Сергей Шойгу вручил медали журналистам за качественную работу в Сирии.

Министр отметил, что из-за высокого профессионализма акул военного пера российская армия может похвастаться огромным доверием со стороны наших соотечественников и тех стран, проблемы которых они осветляли.

Медалями «Участник военной операции в Сирии» были награждены корреспонденты телеканалов «Россия», «НТВ», «Известия», «Первый канал», RT, оператор ТВЦ», а также корреспонденты информагентств ТАСС и РИА Новости.

Были отмечены лучшие из лучших в своем деле. Ведь практически все, кто получил медали, рисковали собственными жизнями, проводя репортажи с мест событий. Доблестное выполнение профессионального долга привело журналистов к заслуженной награде.

Данный фестиваль проводится по инициативе Министерства обороны РФ уже в пятый раз. Он разделен на 2 этапа: первый проводится на окружном уровне, а второй финальный.