И полетели головы: Указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады вступил в действие

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Ушлые депутаты, привыкшие к своим мягким креслам, будут обжаловать в суде решение Владимира Александровича.

23 мая на Украине вступил в действие указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады. Любые действия депутатов восьмого созыва под запретом, поэтому теперь они не имеют ни каких юридических и политических полномочий.

Зеленский выполнил свое обещание, данное после проведения церемонии инаугурации и полетели головы представителей парламента. Причиной жесткой зачистки в рядах украинских министров стало невыполнение данных обещаний и снижение нормального функционирования Рады.

Однако не все со смирением приняли такое решение Зеленского. Андрей Парубий, являющийся спикером Верховной Рады, объединившись с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, намерены оспорить роспуск, обратившись в Конституционный суд. Они считают действия нового руководителя государства незаконными и своевольными. Якобы экс-президент Янукович поступал также необдуманно, поэтому и потерял пост главы государства.

Невзирая на подобные препятствия со стороны парламентариев, Владимир Зеленский официально поручил провести досрочные выборы, перенеся дату с октября на июль текущего года. А представитель Центральной избирательной комиссии Незалежной заявила, что в соответствии с государственным законодательством, ни какое решение суда не может прервать избирательную процедуру, если такова была начата.

Отметим, что выборы в парламент Украины должны будут пройти по правилу смешанной мажоритарно-пропорциональной системы. Суть состоит в том, что один голос избиратель отдает за конкретно-представленного кандидата, а второй — за политическую партию.