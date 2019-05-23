Северо-Зеленский альянс: НАТО вслед за Украиной призвал Россию уйти из Крыма

Сегодня, 10:30

НАТО прямо намекнуло Зеленскому, что он не один в своём желании давить на Россию.

Руководство Североатлантического альянса выступило с очередным заявлением относительно Крыма. В своём выступлении глава военного комитета НАТО Стюарт Пич обратился к России с требованием уйти из Крыма и вывести с полуострова свои войска. Слова чиновника подтвердили раннюю позицию военного блока, предусматривающее незаконным вхождение Крыма в состав РФ.

Кроме этого, Стюарт Пич высказал ещё одну претензию России, призывая прекратить помощь сражающимся республикам Донбасса. Эти риторические выпады руководства НАТО вряд ли можно назвать случайными. Они прекрасно сочетаются со словами нового президента Украины, который несколькими днями ранее в своей инаугурационной речи высказал намерение вернуть Крым и Донбасс и стал убеждать Запад усилить антироссийские санкции.

Очевидно, что Североатлантический альянс решил ковать железо пока горячо и всячески даёт понять свежеиспечённому руководству Незалежной, что готов оказывать любую поддержку.

Вероятно, для НАТО прозвучали настораживающими отдельные миролюбивые нотки в заявлениях Зеленского, предположившего переговоры с Россией относительно Крыма и Донбасса. Чтобы задушить на корню возможность этого, военный блок призвал РФ уйти с «аннексированных» территорий, тем самым продолжая заострять проблему.

Кроме этого, главнокомандующий НАТО Тод Уолтерс обещает не прекращать военную помощь Украине, которая предусматривает поставку вооружений, обучение солдат и армейскую реформу. Эти заявления также звучат в унисон со словами Зеленского относительно украинского курса на вступление в ЕС и Североатлантический блок.