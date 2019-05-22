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И. о. минздрава Украины найдёт причины выгнать всех из СБ ООН.

Ульяна Супрун накануне поставила Европу в неловкое положение, когда начала нести откровенную чушь с трибуны на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Доктор Смерть, как её прозвали сами украинцы, призвала Совет безопасности лишить Россию членства. Для этого она попросила их представить себя беженцами из Крыма и Донбасса, которые вынуждены были начать жизнь с чистого листа после «аннексии» территорий Москвой.

Чтобы не быть голословными, отметим, что «чушью» речь Супрун назвал бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки. Слова главного медика Незалежной заняли первую строчку его личного рейтинга абсурдных высказываний, но Арлакки признал, что реформы в ООН нужны ещё с прошлого века. С аналогичным скептицизмом на слова украинской чиновницы отреагировали и в России.

Пробник министра здравоохранения стала посмешищем в Европе не столько из содержания своей речи, сколько из-за отсутствия логики. Казалось бы, какое отношение врач имеет к международной политике стран-постоянных членов СБ ООН.

К сожалению, такие вольности украинка, воспитанная в США, допускает нередко. Во время встреч со студентами и медиками, которые Супрун регулярно, она также опускается до обсуждения не доверенных ей тем. Аккаунт в соцсети доктор Смерть тоже часто разбавляет политикой.

Из постов женщины можно узнать, кто будет следующим на вылет из СБ ООН. Претендентом может стать Германия, которая пока не признала голод на Украине в 1930-х «геноцидом украинской нации». Почему Германия? Потому что. Отметим, что признают «Голодомор» далеко не все развитые державы мира – многим просто до этого нет дела, но Ульяна Супрун упорно делает из безразличия «заговор Кремля».

Какую причину на вылет она найдёт для других государств, известно только самой Супрун, хотя Владимир Зеленский не планирует оставлять попытки заменить доктора Смерть профессионалом. Министром может стать известный теледоктор Евгений Комаровский.